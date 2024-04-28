В Индии уже давно запретили TikTok: что изменилось за это время

Опубликовано 28 апреля 2024, 10:05
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В Индии уже давно запретили TikTok: что изменилось за это времяДля конкурентов всё стало лучше
Запрет TikTok в Индии в 2020 году, вызванный напряженными отношениями с Китаем, оставил огромную брешь на рынке коротких видео. Имея 200 миллионов пользователей, TikTok был "доминирующей силой", но запрет открыл двери для других компаний, пишет AP.
Воспользовавшись ситуацией, YouTube удалось запустить и поднять популярность «Shorts», а Instagram* - «Reels», повторяющих популярный формат TikTok. По словам эксперта по технологиям Нихила Пахвы, эти платформы быстро заняли освободившуюся долю рынка.
Запрет не был единичным случаем. С тех пор Индия запретила сотни китайских приложений, что отражает более широкий сдвиг в политических настроениях. Хотя некоторые пользователи, как, например, один из цитируемых в статье AP, легко адаптировались к таким платформам, как Instagram*, запрет, несомненно, изменил индийский ландшафт соцсетей.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена