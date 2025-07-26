В Индии заблокировали 25 стриминговых сервисов за «неприличный» контент

Министерство информации и вещания поручило интернет-провайдерам и магазинам приложений, включая Google Play и App Store, ограничить доступ к этим платформам. Решение принято по закону об информационных технологиях и правилам 2021 года после жалоб от Комиссии по защите прав ребёнка и парламентского комитета.

Некоторые сервисы, как ALTT, уже недоступны на популярных площадках, их сайты тоже блокируются. Но другие, такие как Ullu, пока ещё работают, хотя уже исчезли из App Store.

Ullu, например, заработал около $ 11 миллионов в прошлом году, а его сайт собрал почти 2 миллиона посещений только за июнь. ALTT — дочерний проект Balaji Telefilms — также показал рост, получив более 160 миллионов просмотров за год.

Хотя в Индии уже блокировали сайты с порнографией, эксперты жалуются, что чётких правил для стримингового контента до сих пор нет.