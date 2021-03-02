В Instagram добавили новую функцию

До этого в Instagram можно было только вести прямую трансляцию с одним человеком в паре. Чтобы использовать функцию, нужно провести пальцем влево и выбрать Live Camera. После этого нужно указать заголовок трансляции и нажать на значок Live Rooms. Затем пользователь получит возможность найти гостей для эфира. Правда, нельзя будет добавить людей, заблокированных кем-либо из активных участников Live Room. Не смогут воспользоваться функцией и аккаунты, у которых стоит блокировка на прямые эфиры.

Помимо этого, организаторы трансляции смогут использовать фильтры для комментариев и банить зрителей, нарушающих правила.

Функция также предоставляет возможность монетизации. Зрители смогут покупать специальные значки для поддержки любимых авторов.

Обновление постепенно выкатывается среди всех пользователей Instagram.