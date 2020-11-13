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В Instagram и Facebook появились исчезающие сообщения
Самоуничтожаются, когда покидаешь диалог
Недавно WhatsApp получил функцию исчезающих сообщений. Теперь она пришла и в другие мессенджеры гиганта Facebook — Instagram и Messenger. Сообщения в них в новом режиме будут удаляться после закрытия окна диалога.
Чтобы активировать опцию, нужно сделать свайп снизу в чате. После отправки сообщение будет видно на экране до тех пор, пока беседу не покинут или не выйдут из приложения. Переписку можно заскринить, но собеседника об этом предупредят.
Новая функция доступна и в групповых чатах, и в личных. Сообщения хранятся в системе ещё две недели, то есть они не удаляются полностью после исчезновения.
Ранее в Messenger ввели секретные чаты, но пользоваться ими не слишком удобно. Для Instagram функция с исчезающими сообщениями будет совсем новой.