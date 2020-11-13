В Instagram и Facebook появились исчезающие сообщения

Чтобы активировать опцию, нужно сделать свайп снизу в чате. После отправки сообщение будет видно на экране до тех пор, пока беседу не покинут или не выйдут из приложения. Переписку можно заскринить, но собеседника об этом предупредят.

Новая функция доступна и в групповых чатах, и в личных. Сообщения хранятся в системе ещё две недели, то есть они не удаляются полностью после исчезновения.

Ранее в Messenger ввели секретные чаты, но пользоваться ими не слишком удобно. Для Instagram функция с исчезающими сообщениями будет совсем новой.