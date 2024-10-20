В *Instagram нельзя найти «Adam Driver Megalopolis» из-за насилия над детьми

Блокировка связана с фильтрацией запросов, содержащих слова «mega» и «drive», которые, как сообщается, использовались распространителями нелегального контента. Запросы, включающие только «Megalopolis» или «Adam Driver», остаются без изменений, однако их сочетание с «mega» или «drive» вызывает предупреждение о CSAM.

Это не первый случай, когда Meta блокирует казалось бы безобидные термины. В прошлом слова вроде «chicken soup» были заблокированы из-за их использования в качестве кодового языка для обхода систем обнаружения контента. На данный моментMeta не прокомментировала конкретную проблему.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена