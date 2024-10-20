В *Instagram нельзя найти «Adam Driver Megalopolis» из-за насилия над детьми

Опубликовано 20 октября 2024, 15:451 мин.
В *Instagram нельзя найти «Adam Driver Megalopolis» из-за насилия над детьмиМодерация идеальна
Пользователи *Instagram, ищущие «Adam Driver Megalopolis», сталкиваются с неожиданным предупреждением о материалах, связанных с «сексуальным насилием над детьми» (CSAM). Этот странный результат, о котором сообщили пользователи в X (ранее Twitter), подчеркивает более широкую проблему в системе модерации *Meta, отмечают СМИ.
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Блокировка связана с фильтрацией запросов, содержащих слова «mega» и «drive», которые, как сообщается, использовались распространителями нелегального контента. Запросы, включающие только «Megalopolis» или «Adam Driver», остаются без изменений, однако их сочетание с «mega» или «drive» вызывает предупреждение о CSAM.
Это не первый случай, когда Meta блокирует казалось бы безобидные термины. В прошлом слова вроде «chicken soup» были заблокированы из-за их использования в качестве кодового языка для обхода систем обнаружения контента. На данный моментMeta не прокомментировала конкретную проблему.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена