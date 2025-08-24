В Instagram*, похоже, появится ИИ-генератор видео Midjourney

Сотрудничество должно помочь Meta* конкурировать с OpenAI Sora, Flux от Black Forest Lab и Veo от Google. Напомним, у Meta* уже есть собственные инструменты: генератор изображений Imagine, встроенный в Facebook, Instagram и Messenger, а также видеогенератор Movie Gen.

Midjourney, однако, остаётся независимой компанией без внешних инвесторов. Стартап был основан в 2022 году, быстро завоевал популярность и к 2023 году вышел на выручку около $ 200 млн. Подписка на сервис стоит от $ 10 в месяц, а в июне компания представила свою первую модель для генерации видео.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена