В Instagram*, похоже, появится ИИ-генератор видео Midjourney

Опубликовано 24 августа 2025, 14:151 мин.
В Instagram*, похоже, появится ИИ-генератор видео MidjourneyMeta* объединяется с Midjourney
Meta* заключила партнёрство со стартапом Midjourney, известным своими нейросетями для генерации изображений и видео. Об этом сообщил директор по ИИ Meta* Александр Ван. По его словам, команды будут совместно работать над внедрением технологий Midjourney в будущие продукты и модели компании.
Сотрудничество должно помочь Meta* конкурировать с OpenAI Sora, Flux от Black Forest Lab и Veo от Google. Напомним, у Meta* уже есть собственные инструменты: генератор изображений Imagine, встроенный в Facebook, Instagram и Messenger, а также видеогенератор Movie Gen.
Midjourney, однако, остаётся независимой компанией без внешних инвесторов. Стартап был основан в 2022 году, быстро завоевал популярность и к 2023 году вышел на выручку около $ 200 млн. Подписка на сервис стоит от $ 10 в месяц, а в июне компания представила свою первую модель для генерации видео.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена