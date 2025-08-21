В Instagram* появился автоматический перевод и синхронизация губ в видео

Функция делает речь максимально естественной: сохраняется интонация и тембр оригинального автора. Перед публикацией перевод показывают создателю видео, чтобы он мог проверить и одобрить результат.

Пока перевод доступен только с испанского на английский и наоборот. В будущем появятся и другие языки, но Meta* предупреждает: авторам будет сложно проверять все версии перевода. Поэтому зрителям всегда стоит обращать внимание на специальное уведомление о том, что видео сгенерировано с помощью Meta AI*.

Есть и ограничения. Перевод работает только с роликами, где участвуют не более двух человек, причём голоса должны быть чётко слышны и не перекрываться. На Facebook* воспользоваться функцией могут аккаунты с более чем тысячей подписчиков, а в Instagram* — все пользователи с открытым профилем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена