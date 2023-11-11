В Instagram* теперь можно отключить рекламу… но за деньги

Всплывающая подсказка, уже замеченная в Instagramи Facebook, ясно дает понять: скоро пользователи встанут перед выбором - терпеть рекламу или платить около 20 долларов в месяц. Стоимость подписки на сайте составляет 9,99 евро в месяц, а в магазинах приложений - 12,99 евро, при этом плата распространяется на все привязанные учетные записи до 1 марта.

После этого абоненты будут платить за дополнительные профили в аккаунт-центре Metaпо 6 евро в месяц (прямая покупка) или 8 евро (покупка в магазине приложений). В качестве причины такого решения Meta называет меняющееся региональное законодательство.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена