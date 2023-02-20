В Instagram* теперь тоже можно купить галочки верификации

В Instagram* теперь тоже можно купить галочки верификацииКак в Twitter
Meta* начала тестировать платную выдачу галочек для Instagram* и Facebook*. Услуга будет стоить 11,99 долларов в месяц в веб-версиях соцсетей и 14,99 долларов в месяц в версиях для мобильных устройств.
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Генеральный директор Марк Цукерберг объявил, что оплаченная учётная запись предоставит пользователям значок верификации, повышенную видимость на платформах, приоритетную клиентскую поддержку и многое другое. Эта функция появится в Австралии и Новой Зеландии на этой неделе и «скоро» — в других странах.
Чтобы получить платный аккаунт, необходимо соответствовать минимальным требованиям к активности, быть старше 18 лет и предоставить государственное удостоверение личности. Новая услуга очень похоже на подписку Twitter Blue, которую ввёл Илон Маск в Twitter.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена