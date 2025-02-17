В •Instagram вернулись дизлайки, но с нюансом

Моссери объяснил на сайте •Threads, что отметки не будут видны другим пользователям, и никто не узнает, что его комментарий не понравился. Однако •Instagram может использовать эти сигналы, чтобы со временем сместить непонравившиеся комментарии ниже в рейтинге. Цель состоит в том, чтобы «создать более позитивный и релевантный раздел комментариев».

•Meta, материнская компания •Instagram, сообщила, что в настоящее время тест ограничен небольшой группой пользователей. В случае успеха оно может быть расширено.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена