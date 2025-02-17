В •Instagram вернулись дизлайки, но с нюансом

Опубликовано 17 февраля 2025, 15:001 мин.
В •Instagram вернулись дизлайки, но с нюансомТестирует приватную кнопку «Не нравится» для комментариев
•Instagram тестирует новую кнопку, позволяющую пользователям ставить «минус» в комментариях к постам и роликам. Функция, подтвержденная главой •Instagram Адамом Моссери, призвана «помочь улучшить качество комментариев».
Моссери объяснил на сайте •Threads, что отметки не будут видны другим пользователям, и никто не узнает, что его комментарий не понравился. Однако •Instagram может использовать эти сигналы, чтобы со временем сместить непонравившиеся комментарии ниже в рейтинге. Цель состоит в том, чтобы «создать более позитивный и релевантный раздел комментариев».
•Meta, материнская компания •Instagram, сообщила, что в настоящее время тест ограничен небольшой группой пользователей. В случае успеха оно может быть расширено.
•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена