В Instagram* ввели подписки на блогеров

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В Instagram* ввели подписки на блогеровТеперь они имеют дополнительный способ заработка
Глава Instagram (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Адам Моссери объявил, что в соцсети появляются платные подписки. Их смогут предлагать своим фолловерам блогеры и получать с этого деньги.
Блогерам нужно зарегистрироваться в программе Subscribers, после этого они могут взимать со своих подписчиков ежемесячную плату за просмотр эксклюзивного контента. В частности, создатели контента смогут вести эксклюзивные чаты, в которых они будут общаться с фанатами. В чате подписчиков может быть до 30 человек.
Кроме того, можно будет публиковать определённые ролики и фотографии только для подписчиков. В целом, опция распространяется на посты, сторис и прямые эфиры. Блогеры могут просить за это от $0,99 до $99,99.