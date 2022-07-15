В Instagram* ввели подписки на блогеров

Блогерам нужно зарегистрироваться в программе Subscribers, после этого они могут взимать со своих подписчиков ежемесячную плату за просмотр эксклюзивного контента. В частности, создатели контента смогут вести эксклюзивные чаты, в которых они будут общаться с фанатами. В чате подписчиков может быть до 30 человек.

Кроме того, можно будет публиковать определённые ролики и фотографии только для подписчиков. В целом, опция распространяется на посты, сторис и прямые эфиры. Блогеры могут просить за это от $0,99 до $99,99.