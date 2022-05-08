В Instagram* значительно изменился дизайн

Глава Instagram* Адам Моссери объявил о тестировании новой ленты в Twitter. В новом дизайне пост занимает весь экран. Соцсеть пошла на это, так как хочет сделать вертикальные видео главным видом контента в приложении.

Отмечается, что лента похожа на отображение видео в Reels. Описание накладывается на изображение или видео в посте. Чтобы посмотреть комментарии, нужно нажать на правый нижний угол. VC.ru уточняет, что сторис по-прежнему будут отображаться в верхней части экрана перед началом прокрутки ленты.