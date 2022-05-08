В Instagram* значительно изменился дизайн

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В Instagram* значительно изменился дизайнЕго начали тестировать на части пользователей
СМИ сообщили, что Instagram (*принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой, мы обязаны это указывать) начал тестировать новый дизайн ленты на части пользователей. Это касается и российских пользователей.
Глава Instagram* Адам Моссери объявил о тестировании новой ленты в Twitter. В новом дизайне пост занимает весь экран. Соцсеть пошла на это, так как хочет сделать вертикальные видео главным видом контента в приложении.
Отмечается, что лента похожа на отображение видео в Reels. Описание накладывается на изображение или видео в посте. Чтобы посмотреть комментарии, нужно нажать на правый нижний угол. VC.ru уточняет, что сторис по-прежнему будут отображаться в верхней части экрана перед началом прокрутки ленты.
VC.ru