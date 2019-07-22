В интернете появились поддельные приложения FaceApp

Согласно пресс-релизу компании, поддельные приложения распространяются в основном через фальшивые сайты. Злоумышленники приписывают им расширенную функциональность, называя FaceApp Pro. Когда пользователь пытается установить приложение, смартфон начинает «сходить с ума» от множества всплывающих окон.

Из-за невнимательности пользователь может случайно оформить подписку на платные приложения или рекламу. На смартфон также приходят запросы на получение уведомлений.

ESET обнаружила поддельное приложение и в Google Play, и на YouTube. Чтобы не попасться на фейк, эксперты рекомендуют загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, обращая при этом внимание на комментарии пользователей, рейтинг и количество скачиваний.

Изображение: PhoneArena