В инвестиционную карту России внедрят ИИ

Опубликовано 20 сентября 2025, 18:501 мин.
В инвестиционную карту России внедрят ИИКавказ. РФ планирует внедрить ИИ для привлечения иностранных инвесторов
Кавказ. РФ собирается использовать искусственный интеллект (ИИ) в инвестиционной карте России, чтобы облегчить доступ к информации для иностранных инвесторов. Об этом сообщил заместитель генерального директора Андрей Цемахович в студии ТАСС на Первом международном экономическом форуме в Цхинвале.
По его словам, ИИ будет переводить инвестиционную карту на разные языки, что позволит иностранным инвесторам проще оценивать объекты и условия для вложений.
Идею уже поддержало Министерство экономического развития. Сейчас решается вопрос финансирования проекта и технической реализации. Цемахович подчеркнул, что внедрение цифровых технологий и ИИ в работу с инвесторами — важный шаг для ускорения экономического роста.