В инвестиционную карту России внедрят ИИ

По его словам, ИИ будет переводить инвестиционную карту на разные языки, что позволит иностранным инвесторам проще оценивать объекты и условия для вложений.

Идею уже поддержало Министерство экономического развития. Сейчас решается вопрос финансирования проекта и технической реализации. Цемахович подчеркнул, что внедрение цифровых технологий и ИИ в работу с инвесторами — важный шаг для ускорения экономического роста.