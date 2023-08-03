В iOS 17 появились отдельные ярлыки для открытия разных режимов камеры

С помощью нового действия «Открыть камеру» пользователи смогут выбирать из множества режимов камеры, включая фото, селфи, видео, портрет и другие.

iOS 17 содержит и другие интересные функции. Для iPhone это улучшения FaceTime и Messages, режим StandBy, интерактивные виджеты на главном экране и более интеллектуальные предложения на клавиатуре. Пользователи iPad получат настраиваемый экран блокировки и поддержку микрофонов и веб-камер USB.

В настоящее время бета-версия iOS 17 доступна для разработчиков и публичных бета-тестеров, а официальный релиз ожидается осенью этого года. Так что готовьтесь совершенствовать свои навыки фотосъемки на iPhone и наслаждаться новыми фантастическими возможностями.