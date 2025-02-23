В iOS 18.4 на iPhone появились приоритетные уведомления с поддержкой ИИ

Если функция включена, «Приоритетные уведомления» перемещает важные сообщения в начало списка уведомлений. Хотя Apple не раскрывает точных деталей того, как ИИ решает, что важно, раннее тестирование показало, что он отдает приоритет срочным сообщениям в мессенджерах. Например, простое «привет» может не вызвать оповещения. Однако эта функция, похоже, пока не работает с электронной почтой или уведомлениями приложений, таких как Gmail или Asana.

Чтобы включить ее, перейдите в «Настройки» > «Уведомления» и включите «Приоритет уведомлений». Имейте в виду, что эта функция является частью Apple Intelligence, а значит, работает только на iPhone с оперативной памятью не менее 8 ГБ — в настоящее время это модели от iPhone 15 Pro и iPhone 16.