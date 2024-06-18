В iOS 18 фразу «Привет, Siri» можно заменить на что угодно

Чтобы настроить голосовое сокращение для Siri, перейдите в приложение «Настройки», выберите «Доступность» и прокрутите вниз до пункта «Голосовое сокращение». Выберите «Настройка голосовых сочетаний», затем выберите «Siri» и введите желаемое слово для пробуждения, например «Компьютер».

После настройки это новое имя активирует Siri. Однако учтите, что эта настройка не синхронизируется с другими устройствами, на планшете будет всё та же фраза «Привет, Siri».

Помимо настройки Siri, голосовые ярлыки позволяют использовать голосовые команды для запуска приложений и доступа к системным функциям, таким как создание скриншотов, регулировка громкости и активация Центра управления.