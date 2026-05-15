В iOS 27 дадут настраивать кнопки камеры

Вспышка, экспозиция, таймер, ночной режим, «Живые фото» и разрешение снимков — настраивайте на свой вкус и цвет. Кроме того, в камере появится новый режим Siri. Он позволит с помощью ИИ распознавать объекты, на которые наведён объектив, а также переводить текст с фото.

В iOS 27, в целом, обновятся Siri, системный поиск, а также Safari, Image Playground и Погода. Появятся новые анимации и панели вкладок. Сама Siri станет полноценным чат-ботом на основе моделей Google Gemini и получит отдельное приложение. Правда, это всё по словам инсайдеров. Правду узнаем скоро.