В iOS 27 дадут настраивать кнопки камеры

Опубликовано 15 мая 2026, 13:081 мин.
В iOS 27 дадут настраивать кнопки камерыВыбирайте, какие кнопки и где будут
В новой версии iOS 27, если верить Марку Гурману, появится настройка приложения «Камера». Пользователи смогут сами решать, какие кнопки управления отображать на экране камеры и в каком порядке.
© Ferra.ru
Вспышка, экспозиция, таймер, ночной режим, «Живые фото» и разрешение снимков — настраивайте на свой вкус и цвет. Кроме того, в камере появится новый режим Siri. Он позволит с помощью ИИ распознавать объекты, на которые наведён объектив, а также переводить текст с фото.
В iOS 27, в целом, обновятся Siri, системный поиск, а также Safari, Image Playground и Погода. Появятся новые анимации и панели вкладок. Сама Siri станет полноценным чат-ботом на основе моделей Google Gemini и получит отдельное приложение. Правда, это всё по словам инсайдеров. Правду узнаем скоро.