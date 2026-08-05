В iOS 28 появится общий буфер обмена между iPhone и Windows, но с нюансом

Идея появилась благодаря запросу самой Microsoft, поданному в марте 2026 года в рамках европейского закона о цифровых рынках (DMA). Этот закон обязывает в том числе Apple открывать свои системы для сторонних разработчиков.

Apple, мол, уже выбрала техническое решение. Оно будет похоже на механизмы в iOS 26.5 для уведомлений о подключении аксессуаров.

Хотя формально функция создаётся только для ЕС, не исключено, что в будущем она появится и в других странах.