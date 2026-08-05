В iOS 28 появится общий буфер обмена между iPhone и Windows, но с нюансом

Опубликовано 05 августа 2026, 18:351 мин.
В iOS 28 появится общий буфер обмена между iPhone и Windows, но с нюансомНо только в ЕС
Осенью 2027 года пользователи iPhone в странах Евросоюза смогут копировать текст или картинку на смартфоне и вставлять их на компьютере с Windows. И наоборот. Всё станет доступно с релизом iOS 28, пишут СМИ.
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Идея появилась благодаря запросу самой Microsoft, поданному в марте 2026 года в рамках европейского закона о цифровых рынках (DMA). Этот закон обязывает в том числе Apple открывать свои системы для сторонних разработчиков.
Apple, мол, уже выбрала техническое решение. Оно будет похоже на механизмы в iOS 26.5 для уведомлений о подключении аксессуаров.
Хотя формально функция создаётся только для ЕС, не исключено, что в будущем она появится и в других странах.