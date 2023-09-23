В iOS обнаружили опасную уязвимость: пострадал кандидат в президенты Египта

Для проведения атаки потребовалось участие египетского правительства, шпионское ПО компании Cytrox и аппаратное обеспечение египетской компании Sandvine. Целью кампании был Ахмед Элтантауи, бывший депутат египетского парламента, баллотирующийся в президенты. Это был как минимум третий случай атаки на iPhone Элтантауи. Атаку обнаружила исследовательская группа Citizen Lab при Университете Торонто.

Группа анализа угроз Google также обнаружила, что у злоумышленников был отдельный эксплойт для установки такого же шпионского ПО на устройства под управлением ОС Android.

И Apple, и Google исправили эти недостатки.