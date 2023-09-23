В iOS обнаружили опасную уязвимость: пострадал кандидат в президенты Египта

В iOS обнаружили опасную уязвимость: пострадал кандидат в президенты ЕгиптаК счастью, все исправили
Apple исправила ряд уязвимостей нулевого дня в iOS, которые были использованы при атаке на iPhone кандидата в президенты Египта. Эти ранее неизвестные уязвимости использовались в «бескликовых атаках», то есть для заражения устройства достаточно было посетить веб-сайт по протоколу HTTP.
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Для проведения атаки потребовалось участие египетского правительства, шпионское ПО компании Cytrox и аппаратное обеспечение египетской компании Sandvine. Целью кампании был Ахмед Элтантауи, бывший депутат египетского парламента, баллотирующийся в президенты. Это был как минимум третий случай атаки на iPhone Элтантауи. Атаку обнаружила исследовательская группа Citizen Lab при Университете Торонто.
Группа анализа угроз Google также обнаружила, что у злоумышленников был отдельный эксплойт для установки такого же шпионского ПО на устройства под управлением ОС Android.