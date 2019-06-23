В Иране нашли эффективный способ блокировки Telegram

Сегодня иранские пользователи Telegram начали жаловаться на невозможность авторизоваться в мессенджере через SMS или звонок. Оказалось, что ограничения идут со стороны иранских операторов мобильной связи.

Стоит отметить, что данные меры блокировки затрагивают только новых пользователей Telegram или тех, кто вышел из аккаунта на всех своих устройствах. Жителям Ирана посоветовали не завершать рабочие сессии, чтобы не потерять доступ к учётным записям. Пользователи также попросили Telegram предоставить возможность авторизоваться через электронную почту.

Напомним, мессенджер в Иране был заблокирован решением суда. Так же, как и в России доступ к нему пытались ограничить блокировкой IP-адресов.