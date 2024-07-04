В Испании ввели «порнопаспорта» для ограничения доступа к 18+ контенту

Опубликовано 04 июля 2024, 23:15
1 мин.
В Испании ввели «порнопаспорта» для ограничения доступа к 18+ контентуЧтобы “спасти” несовершеннолетних
Правительство Испании представило решение для предотвращения доступа несовершеннолетних к 18+ контенту: «порнопаспорт», пишет Politico. Официально названная Cartera Digital Beta, эта система позволяет интернет-платформам проверять возраст пользователей, убеждаясь, что они старше 18 лет, прежде чем дать им доступ к контенту для взрослых.
После проверки пользователи получат 30 «порнокредитов» сроком на один месяц, а при необходимости смогут запросить дополнительные кредиты. Правительство утверждает, что такой подход, основанный на кредитах, «повышает уровень конфиденциальности».
Несмотря на критику по поводу сложности системы, «порнопаспорт» будет доступен уже к концу лета. Хотя его использование будет добровольным, он представляет собой «упреждающий шаг» перед законом ЕС, вступающим в силу в октябре 2027 года, который обяжет сайты предотвращать доступ детей к порнографическим материалам.
В долгосрочной перспективе «Порнопаспорт», скорее всего, будет заменен системой цифровой идентификации ЕС (eIDAS2).