В Италии признали слежку за правозащитниками с помощью шпионской программы

Опубликовано 08 июня 2025, 06:001 мин.
В Италии признали слежку за правозащитниками с помощью шпионской программыНо отрицают слежку за журналистом
Власти Италии признали, что использовали израильскую шпионскую программу Graphite, разработанную компанией Paragon, чтобы следить за правозащитниками, помогающими мигрантам на море. Об этом говорится в официальном докладе парламентского комитета по безопасности (COPASIR).
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Следили, в частности, за активистами Лука Казарини и Джузеппе Качча из организации Mediterranea Saving Humans. Власти утверждают, что это было сделано законно в рамках расследования возможного содействия нелегальной миграции.
Однако в докладе указано, что журналист Франческо Канчеллато, получивший предупреждение от WhatsApp о возможной слежке, не был целью итальянских спецслужб. Проверка по базам данных это не подтвердила. Тем не менее, остаётся открытым вопрос — кто же следил за журналистом?
Также в докладе говорится, что итальянские спецслужбы больше не сотрудничают с Paragon и что сама программа требует логина и оставляет не удаляемые следы каждого использования.