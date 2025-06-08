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Опубликовано 08 июня 2025, 06:00
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В Италии признали слежку за правозащитниками с помощью шпионской программы

Но отрицают слежку за журналистом
Власти Италии признали, что использовали израильскую шпионскую программу Graphite, разработанную компанией Paragon, чтобы следить за правозащитниками, помогающими мигрантам на море. Об этом говорится в официальном докладе парламентского комитета по безопасности (COPASIR).
В Италии признали слежку за правозащитниками с помощью шпионской программы

© Ferra.ru

Следили, в частности, за активистами Лука Казарини и Джузеппе Качча из организации Mediterranea Saving Humans. Власти утверждают, что это было сделано законно в рамках расследования возможного содействия нелегальной миграции.

Однако в докладе указано, что журналист Франческо Канчеллато, получивший предупреждение от WhatsApp о возможной слежке, не был целью итальянских спецслужб. Проверка по базам данных это не подтвердила. Тем не менее, остаётся открытым вопрос — кто же следил за журналистом?

Также в докладе говорится, что итальянские спецслужбы больше не сотрудничают с Paragon и что сама программа требует логина и оставляет не удаляемые следы каждого использования.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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#Италия
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