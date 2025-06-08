В Италии признали слежку за правозащитниками с помощью шпионской программы

Следили, в частности, за активистами Лука Казарини и Джузеппе Качча из организации Mediterranea Saving Humans. Власти утверждают, что это было сделано законно в рамках расследования возможного содействия нелегальной миграции.

Однако в докладе указано, что журналист Франческо Канчеллато, получивший предупреждение от WhatsApp о возможной слежке, не был целью итальянских спецслужб. Проверка по базам данных это не подтвердила. Тем не менее, остаётся открытым вопрос — кто же следил за журналистом?

Также в докладе говорится, что итальянские спецслужбы больше не сотрудничают с Paragon и что сама программа требует логина и оставляет не удаляемые следы каждого использования.