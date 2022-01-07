В известном приложении для знакомств появится режим выбора пары вместе с другом

Приложения
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В известном приложении для знакомств появится режим выбора пары вместе с другомОфлайн развлечение перенесут в онлайн
Когда-нибудь сидели с другом в приложении для знакомств и оценивали пользователей совместно? Tinder готовится к запуску функции специально для вас. В коде приложения нашли упоминание новой опции Swipe Party.
Новая функция позволит приглашать в приложение друзей, чтобы вместе свайпать влево или вправо. При этом Swipe Party позволит открывать доступ к камере и микрофону, чтобы друзья могли «видеть и слышать» пользователя. Пригласить к такой активности можно будет людей, которые сами не зарегистрированы в Tinder.
Сервис знакомств уже подтвердил журналистам, что разрабатывает такую функцию, однако не раскрыли подробности о ней.
Осенью Bloomberg сообщал, что Tinder выпустит собственную виртуальную валюту в приложении, чтобы мотивировать пользователей тратить там больше денег.
Источник: TechCrunch