В известном приложении для знакомств появится режим выбора пары вместе с другом

Новая функция позволит приглашать в приложение друзей, чтобы вместе свайпать влево или вправо. При этом Swipe Party позволит открывать доступ к камере и микрофону, чтобы друзья могли «видеть и слышать» пользователя. Пригласить к такой активности можно будет людей, которые сами не зарегистрированы в Tinder.

Сервис знакомств уже подтвердил журналистам, что разрабатывает такую функцию, однако не раскрыли подробности о ней.

Осенью Bloomberg сообщал, что Tinder выпустит собственную виртуальную валюту в приложении, чтобы мотивировать пользователей тратить там больше денег.