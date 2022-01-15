В каких приложениях знакомятся россияне

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В каких приложениях знакомятся россиянеСписок разнообразен
Оказывается, россияне стали тратить больше денег в приложении для знакомств Tinder, чем в соцсети «Одноклассники». Издание РБК составило инфографику, на которой отразило самые популярные в России сервисы для знакомств.
Если до первого квартала 2021 года люди тратили больше денег в «Одноклассниках», то теперь Tinder подвинул соцсеть на второе место. За этими двумя сервисами в рейтинге следует Badoo. На удивление в рейтинге есть даже «Чатрулетка».
РБК
А вот уникальных пользователей за месяц больше всё же у «Одноклассников». Tinder по этому параметру отстаёт даже от Badoo.
РБК
По числу загрузок среди приложений для знакомств тоже лидируют «Одноклассники». Tinder тут всего на пятом месте в рейтинг. В последнее время почему-то стала набирать популярность «Чатрулетка».