В Канаде запретят использовать соцсети детям до 16 лет

Опубликовано 12 июня 2026, 14:221 мин.
В Канаде запретят использовать соцсети детям до 16 летПо примеру Австралии
Канада представила законопроект «О безопасных соцсетях», который запрещает детям младше 16 лет заводить аккаунты в социальных сетях. И это общемировой тренд. Так, страна следует примеру Австралии, Индонезии и Малайзии.
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По новым правилам, соцсети обязаны будут сделать свои продукты «более безопасными для детей». Их обязают удалять дипфейки, а также любой контент, который «использует детей или жертв преступлений». Также платформы должны будут помечать материалы, созданные ИИ, добавить понятные кнопки для жалоб и инструменты для блокировки пользователей.
А вот ИИ-чатботы под запрет не попадают. Министр Миллер объяснил это так: мол, вред от чат-ботов изучен меньше, и у них нет такой «социальной роли», как у соцсетей.
Контролировать выполнение закона будет специально созданная комиссия.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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