В Канаде запретят использовать соцсети детям до 16 лет

По новым правилам, соцсети обязаны будут сделать свои продукты «более безопасными для детей». Их обязают удалять дипфейки, а также любой контент, который «использует детей или жертв преступлений». Также платформы должны будут помечать материалы, созданные ИИ, добавить понятные кнопки для жалоб и инструменты для блокировки пользователей.

А вот ИИ-чатботы под запрет не попадают. Министр Миллер объяснил это так: мол, вред от чат-ботов изучен меньше, и у них нет такой «социальной роли», как у соцсетей.

Контролировать выполнение закона будет специально созданная комиссия.