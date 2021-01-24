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В картах Apple появился «дворец Путина»
У него даже есть описание и контакты
Пользователи заметили, что в картах Apple появился «дворец Путина». В сервисах Google и Яндекс этого нет.
На новую метку в картах Apple обратил внимание Telegram-канал TOMSKPOLIT. Мы проверили и тоже нашли «дворец Путина» в сервисе:
У объекта есть описание и телефонный номер. Apple также обозначает объект как «Резиденцию на мысе Идокопас», указывая, что в медиа её чаще всего называют «дворец Путина».
В Google Картах, например, по запросу «Резиденция на мысе Идокопас» находится только сам мыс. В Яндекс.Картах по такому запросу находится здание, а вот по запросу «дворец Путина» предлагаются другие объекты. У резиденции даже есть три отзыва и стоит оценка — два балла.