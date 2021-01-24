В картах Apple появился «дворец Путина»

У объекта есть описание и телефонный номер. Apple также обозначает объект как «Резиденцию на мысе Идокопас», указывая, что в медиа её чаще всего называют «дворец Путина».

В Google Картах, например, по запросу «Резиденция на мысе Идокопас» находится только сам мыс. В Яндекс.Картах по такому запросу находится здание, а вот по запросу «дворец Путина» предлагаются другие объекты. У резиденции даже есть три отзыва и стоит оценка — два балла.