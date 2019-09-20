В картах Google появился режим инкогнито

В режиме «Инкогнито» Maps не будет делиться местоположением пользователя, обновлять историю местоположения в реальном времени для третьих лиц и сторонних приложений, сохранять историю просмотра и маршруты и использовать личные данные для персонализации поисковых запросов в сервисе. Стоит отметить, что полной анонимности (в том числе от провайдера связи) функция не обеспечивает.

Сообщается, что некоторые пользователи Maps, включённые в программу тестирования, уже получили обновление Preview Maps версии 10.26. Там режим «Инкогнито» нужно просто включить через настройки. При включении этой опции также сменится цвет указателя локации — на тёмно-серый.