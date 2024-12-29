В «Касперском» составили руководство по безопасной разработке ИИ

Руководство, созданное при участии ведущих экспертов, охватывает ключевые аспекты разработки, внедрения и обеспечения безопасности систем ИИ. В нем подчеркивается важность защиты моделей ИИ, особенно использующих системы сторонних производителей, для предотвращения утечки данных и ущерба репутации. Среди основных рекомендаций — обучение специфическим угрозам ИИ, моделирование угроз, защита облачных сред, защита цепочек поставок и регулярное тестирование моделей ИИ.

В «Касперском» также рекомендуют использовать такие методы, как обнаружение аномалий, для защиты компонентов ИИ от конкретных угроз.

Полный текст руководства доступен на сайте "Касперского".