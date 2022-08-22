В Казахстане заявили, что «договорились с Дуровым». Telegram всё отрицает

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана представило концепцию развития цифровой экосистемы на 2022-2027 годы («Киберщит-2»). В ней говорится, что с собственниками социальных сетей «налажено конструктивное взаимодействие». В документе сказано, что «представители указанных интернет-компаний в целом с пониманием воспринимают предложения о сотрудничестве в вопросах удаления противоправного контента».

Как пишет «Код Дурова», Telegram отрицает сотрудничество с властями Казахстана. «Мы можем подтвердить, что Telegram не заключал никаких соглашений с властями Казахстана», — цитирует издание представителя мессенджера. В Telegram отметили, что платформа будет удалять только то, что нарушает её правила.