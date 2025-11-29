В Китае ИИ начал решать споры между сотрудником и работодателем

Главная задача системы — ускорить и упростить процесс рассмотрения заявлений. Благодаря ИИ время подготовки официальных решений уже сократилось примерно наполовину, а эффективность изучения документов по делу выросла на 50%, пишут местные СМИ.

Как это работает?

На этапе подачи заявления ИИ проверяет документы по 11 параметрам и дает рекомендацию, стоит ли принимать дело к рассмотрению.

Во время досудебного урегулирования система анализирует суть спора и автоматически подбирает похожие случаи из практики и соответствующие законы.

В судебном заседании ИИ помогает составить план слушания и подсказывает вопросы для выяснения обстоятельств.

При вынесении решения система помогает подготовить официальный документ.

Разработчики особо подчеркивают, что система построена на «строгой логике принятия решений», что «предотвращает возможность ошибок ИИ и принятия необоснованных решений».