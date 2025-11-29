Приложения
Опубликовано 29 ноября 2025, 21:45
1 мин.

В Китае ИИ начал решать споры между сотрудником и работодателем

В Шэньчжэне запустили первую в Китае ИИ-систему, которая помогает разрешать трудовые споры. Новая система способна работать с 111 типами конфликтов между работниками и работодателями, предусмотренными законодательством страны.
Главная задача системы — ускорить и упростить процесс рассмотрения заявлений. Благодаря ИИ время подготовки официальных решений уже сократилось примерно наполовину, а эффективность изучения документов по делу выросла на 50%, пишут местные СМИ.

Как это работает?

  • На этапе подачи заявления ИИ проверяет документы по 11 параметрам и дает рекомендацию, стоит ли принимать дело к рассмотрению.

  • Во время досудебного урегулирования система анализирует суть спора и автоматически подбирает похожие случаи из практики и соответствующие законы.

  • В судебном заседании ИИ помогает составить план слушания и подсказывает вопросы для выяснения обстоятельств.

  • При вынесении решения система помогает подготовить официальный документ.

Разработчики особо подчеркивают, что система построена на «строгой логике принятия решений», что «предотвращает возможность ошибок ИИ и принятия необоснованных решений».