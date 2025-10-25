В Китае представили стандарт UBIOS для замены BIOS и UEFI

Главные преимущества UBIOS: поддержка нескольких процессоров на одной плате, работа с разными архитектурами CPU (ARM, RISC-V, LoongArch) и новые возможности для гибридных вычислений.

UBIOS станет темой обсуждения на конференции Global Computing Conference в Шэньчжэне в ноябре. Эксперты отмечают, что стандарт может существенно укрепить китайскую экосистему компьютеров и серверов. Однако пока непонятно, станет ли UBIOS популярным за пределами Поднебесной.