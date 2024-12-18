Стандарт позволяет пультам определять, каким устройством хочет управлять пользователь, и автоматически подключаться к нему. Китайский производитель Konka уже выпустил первый умный телевизор, совместимый с новым стандартом. Начиная с 2025 года Китай планирует продвигать эту систему сильнее.

Что еще более важно, так это продвижение Star Flash. Разработанная альянсом SparkLink Alliance, в который входит Huawei, технология Star Flash обеспечивает более высокую энергоэффективность, поддержку подключения нескольких устройств и стриминг аудио без потерь, если верить разработчикам. Он позиционируется как альтернатива Bluetooth и Wi-Fi.