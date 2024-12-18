Опубликовано 18 декабря 2024, 17:381 мин.
В Китае утвердили отечественную замену Bluetooth — «Star Flash»Китай вводит новый стандарт
Китайская ассоциация электроники и видеоиндустрии утвердила новый стандарт для универсальных пультов дистанционного управления. Стандарт призван упростить жизнь пользователям, использующим несколько пультов и устройств, таких как телевизоры и ТВ-приставки, пишут СМИ. Он поддерживает голосовое управление и требует, чтобы устройства использовали Bluetooth, ИК или собственную китайскую технологию беспроводной связи Star Flash.
Стандарт позволяет пультам определять, каким устройством хочет управлять пользователь, и автоматически подключаться к нему. Китайский производитель Konka уже выпустил первый умный телевизор, совместимый с новым стандартом. Начиная с 2025 года Китай планирует продвигать эту систему сильнее.
Что еще более важно, так это продвижение Star Flash. Разработанная альянсом SparkLink Alliance, в который входит Huawei, технология Star Flash обеспечивает более высокую энергоэффективность, поддержку подключения нескольких устройств и стриминг аудио без потерь, если верить разработчикам. Он позиционируется как альтернатива Bluetooth и Wi-Fi.