Приложения
Опубликовано 17 июля 2026, 07:41
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В Китае запретили детям иметь романтические отношения с ИИ-чатботами

Скоро будет мировой практикой
Китай ввёл новые правила, которые запрещают ИИ-чатботам вступать в «эмоциональные и романтические» отношения с несовершеннолетними. Теперь все подобные приложения должны проходить обязательную проверку перед запуском, а власти получат право закрывать те из них, которые сочтут «небезопасными».
В Китае запретили детям иметь романтические отношения с ИИ-чатботами

© Ferra.ru

По данным местных исследований, более 70% пользователей в той или иной степени «испытывают зависимость от ИИ-инструментов», а 23% «регулярно полагаются на них в повседневной жизни». Настолько проблема велика, что в стране стали популярны виртуальные партнёры, а также практика «воскрешения» умерших родственников с помощью ИИ. Некоторые «заводят детей» с чатботами.

Власти Китая серьёзно обеспокоены тем, что неконтролируемое развитие ИИ может повлиять на «занятость, образование и демографическую ситуацию». От того и свежие запреты.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Китай
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#любовь
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