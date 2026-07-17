В Китае запретили детям иметь романтические отношения с ИИ-чатботами

Опубликовано 17 июля 2026, 07:411 мин.
В Китае запретили детям иметь романтические отношения с ИИ-чатботамиСкоро будет мировой практикой
Китай ввёл новые правила, которые запрещают ИИ-чатботам вступать в «эмоциональные и романтические» отношения с несовершеннолетними. Теперь все подобные приложения должны проходить обязательную проверку перед запуском, а власти получат право закрывать те из них, которые сочтут «небезопасными».
© Ferra.ru
По данным местных исследований, более 70% пользователей в той или иной степени «испытывают зависимость от ИИ-инструментов», а 23% «регулярно полагаются на них в повседневной жизни». Настолько проблема велика, что в стране стали популярны виртуальные партнёры, а также практика «воскрешения» умерших родственников с помощью ИИ. Некоторые «заводят детей» с чатботами.
Власти Китая серьёзно обеспокоены тем, что неконтролируемое развитие ИИ может повлиять на «занятость, образование и демографическую ситуацию». От того и свежие запреты.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги: