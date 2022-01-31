В Китае запретили приложение для знакомств геев

На прошлой неделе китайское правительство заявило о том, что будет бороться с незаконным контентом, порнографией и «злобными» действиями в интернете. Ужесточение ограничений происходит накануне зимних Олимпийских игр в Пекине. Хотя гомосексуальность в Китае не является чем-то незаконным, политика правительства становится всё более нетерпимой к геям.

Apple между тем охотно соблюдает требования китайских властей. Оттуда, например, исчезли десятки тысяч игровых приложений и программа для Корана. Apple не пока ответила на просьбу прокомментировать удаление Grindr. Но компания ранее говорила, что вынуждена соблюдать местные законы.