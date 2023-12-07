В китайском приложении для доставки еды появились «киберсудьи»Для разрешения споров с клиентами
Жаждете справедливости? Meituan, китайское приложение для доставки еды, приготовило пикантное решение для разрешения споров с клиентами - «киберсудей». Обычные пользователи теперь надевают судейские мантии, чтобы рассматривать жалобы в попытке добиться быстрого разрешения жалоб, связанных с ресторанами.
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Изначально запущенная в 2020 году, система жюри Meituan превратилась в забавный и причудливый способ для пользователей играть в судью и присяжных. Помимо разрешения споров, эти киберсудьи стали звездами китайских социальных сетей, делясь смешными моментами из особенно возмутительных случаев.
Это не первый случай краудсорсинга решений по управлению платформами в Китае. Подобные эксперименты проводили Alibaba, Tencent, Baidu и другие компании. Несмотря на то что такие возможности часто исчезают, они дают ценное представление о поведении людей в сети и потенциале управления на низовом уровне.