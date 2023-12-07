В китайском приложении для доставки еды появились «киберсудьи»

Изначально запущенная в 2020 году, система жюри Meituan превратилась в забавный и причудливый способ для пользователей играть в судью и присяжных. Помимо разрешения споров, эти киберсудьи стали звездами китайских социальных сетей, делясь смешными моментами из особенно возмутительных случаев.

Это не первый случай краудсорсинга решений по управлению платформами в Китае. Подобные эксперименты проводили Alibaba, Tencent, Baidu и другие компании. Несмотря на то что такие возможности часто исчезают, они дают ценное представление о поведении людей в сети и потенциале управления на низовом уровне.