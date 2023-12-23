В клавиатуре Google нашли секретную кнопку: как Ctrl+Z, но у смартфона

В недавней ветке Reddit пользователи рассказали о трюке, позволяющем открыть специальную клавишу «Отменить» (Undo) на Gboard. Не нужно проводить пальцем влево или рыться в предложениях — просто добавьте… японскую клавиатуру. Выполнив несколько простых шагов в настройках Gboard, вы сможете получить доступ к волшебной кнопке отмены в левом верхнем углу после переключения на японский язык.

Это удобное решение не только восстанавливает удаленный текст, но и обладает впечатляющей памятью, восстанавливая его даже после выхода из приложения и возвращения в него.

Google при этом готовится представить кнопку отмены на мультиязычные Gboard, как было замечено в июле этого года.