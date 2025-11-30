Приложения
Опубликовано 30 ноября 2025, 17:06
1 мин.

В коде ChatGPT нашли намёки на скорое появление рекламы в ИИ

Похоже, реклама скоро может появиться в ChatGPT
Инженер под ником btibor91 опубликовал в Twitter (X) фрагменты кода из бета-версии приложения ChatGPT для Android (1.2025.329). В нём нашли упоминания функции «ads feature» с терминами «bazaar content», «search ad» и «search ads carousel».
В коде ChatGPT нашли намёки на скорое появление рекламы в ИИ

© OpenAI

Если это реализуют, бесплатная версия ChatGPT будет показывать рекламу пользователям — как в поисковиках вроде Google.

Ранее CEO OpenAI Сэм Альтман говорил, что не исключает в будущем запуска рекламных продуктов. По его словам, аудитория ChatGPT огромна — примерно 800 миллионов пользователей в неделю, что делает платформу привлекательной для рекламодателей.

Альтман отметил, что реклама может быть интересной, но её нужно реализовать очень аккуратно.

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#Находка