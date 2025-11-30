В коде ChatGPT нашли намёки на скорое появление рекламы в ИИ

Опубликовано 30 ноября 2025, 17:061 мин.
В коде ChatGPT нашли намёки на скорое появление рекламы в ИИПохоже, реклама скоро может появиться в ChatGPT
Инженер под ником btibor91 опубликовал в Twitter (X) фрагменты кода из бета-версии приложения ChatGPT для Android (1.2025.329). В нём нашли упоминания функции «ads feature» с терминами «bazaar content», «search ad» и «search ads carousel».
© OpenAI
Если это реализуют, бесплатная версия ChatGPT будет показывать рекламу пользователям — как в поисковиках вроде Google.
Ранее CEO OpenAI Сэм Альтман говорил, что не исключает в будущем запуска рекламных продуктов. По его словам, аудитория ChatGPT огромна — примерно 800 миллионов пользователей в неделю, что делает платформу привлекательной для рекламодателей.
Альтман отметил, что реклама может быть интересной, но её нужно реализовать очень аккуратно.