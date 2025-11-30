В коде ChatGPT нашли намёки на скорое появление рекламы в ИИ

Если это реализуют, бесплатная версия ChatGPT будет показывать рекламу пользователям — как в поисковиках вроде Google.

Ранее CEO OpenAI Сэм Альтман говорил, что не исключает в будущем запуска рекламных продуктов. По его словам, аудитория ChatGPT огромна — примерно 800 миллионов пользователей в неделю, что делает платформу привлекательной для рекламодателей.

Альтман отметил, что реклама может быть интересной, но её нужно реализовать очень аккуратно.