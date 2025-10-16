Приложения
В последней версии приложения Gmail (2025.10.06.815 599 742.Release) обнаружены строчки кода, указывающие на новые типы ярлыков: Bills (Счета) и Travel (Поездки). Пока эти ярлыки недоступны.
В коде Gmail заметили новые ярлыки для любителей путешествий

Gmail уже умеет автоматически сортировать письма по категориям, таким как Соцсети, Реклама и недавно добавленные Покупки.

Bills, судя по всему, соберет все письма с оплатой счетов в одном месте. Travel в свою очередь будет группировать письма, связанные с путешествиями: билеты, аренду авто и жилья, маршруты поездок и другие документы.

Важно помнить, что обнаружение этих ярлыков основано на анализе кода приложения, и нет гарантий, что они появятся в публичной версии. Тем не менее, их включение выглядит логичным продолжением автоматической сортировки писем в Gmail.

