В коде Gmail заметили новые ярлыки для любителей путешествий

Опубликовано 16 октября 2025, 14:091 мин.
В коде Gmail заметили новые ярлыки для любителей путешествийИ платить по счетам
В последней версии приложения Gmail (2025.10.06.815 599 742.Release) обнаружены строчки кода, указывающие на новые типы ярлыков: Bills (Счета) и Travel (Поездки). Пока эти ярлыки недоступны.
Gmail уже умеет автоматически сортировать письма по категориям, таким как Соцсети, Реклама и недавно добавленные Покупки.
Bills, судя по всему, соберет все письма с оплатой счетов в одном месте. Travel в свою очередь будет группировать письма, связанные с путешествиями: билеты, аренду авто и жилья, маршруты поездок и другие документы.
Важно помнить, что обнаружение этих ярлыков основано на анализе кода приложения, и нет гарантий, что они появятся в публичной версии. Тем не менее, их включение выглядит логичным продолжением автоматической сортировки писем в Gmail.