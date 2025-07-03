В коде Google Drive нашли следы редизайна под Material 3

В новой версии приложения (2.25.260.0.all.alldpi) обновилось всплывающее меню, которое открывается при нажатии на три точки рядом с файлами и папками. Вместо старого списка теперь вверху появились три крупные, округлые кнопки, а остальные функции остались в виде списка.

Некоторые пункты были переименованы, а иконки — обновлены. Например, пункт «Управление доступом» убрали из меню — теперь он доступен через кнопку «Поделиться».