В коде Google Поиска нашли упоминание «ИИ-режима» для умных результатов

Функция, обнаруженная в коде приложения, может объединить голосовой и визуальный ввод в единый интерфейс. «AI Mode», по-видимому, улучшит текущий голосовой поиск, который только транскрибирует запросы и предоставляет базовые результаты. Фрагменты кода предлагают такие функции, как фотосъемка, добавление изображений из галереи и доступ к прошлым разговорам через «Нити». В нижней навигационной панели приложения также может появиться специальная вкладка для режима.

Судя по намекам, AI Mode может стать частью Gemini Live, платформы разговорного ИИ Google. Он может объединить возможности Google Lens с «более интерактивным поиском».

Официальная дата запуска не объявлена.