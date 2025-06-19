В коде Spotify нашли упоминания о долгожданном lossless-качестве звука

В них говорится, что lossless-музыка будет доступна в премиум-подписке, с качеством до 24 бит/44,1 кГц. Также есть предупреждения о том, что не все песни будут в таком качестве, а для лучшего звучания нужны подходящие устройства и хорошее соединение.

Пользователь Reddit заметил, что в мобильном приложении также появились упоминания lossless, а сама функция, по его словам, уже есть, но пока отключена. Ранее Spotify объяснял задержку с запуском lossless-качества проблемами с лицензиями. Однако в 2025 году компания подписала новые соглашения с крупными лейблами, что может ускорить выход этой функции.

Spotify не называет точных сроков запуска.