В коде Spotify нашли упоминания о долгожданном lossless-качестве звука

Опубликовано 19 июня 2025, 20:071 мин.
В коде Spotify нашли упоминания о долгожданном lossless-качестве звукаГоды идут
Spotify уже более четырёх лет обещает запустить уровень подписки с качественным звучанием без потерь (lossless), но пока этого не случилось. Недавно в новой версии приложения для ПК появились строки в коде, которые упоминают эту функцию.
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В них говорится, что lossless-музыка будет доступна в премиум-подписке, с качеством до 24 бит/44,1 кГц. Также есть предупреждения о том, что не все песни будут в таком качестве, а для лучшего звучания нужны подходящие устройства и хорошее соединение.
Пользователь Reddit заметил, что в мобильном приложении также появились упоминания lossless, а сама функция, по его словам, уже есть, но пока отключена. Ранее Spotify объяснял задержку с запуском lossless-качества проблемами с лицензиями. Однако в 2025 году компания подписала новые соглашения с крупными лейблами, что может ускорить выход этой функции.
Spotify не называет точных сроков запуска.