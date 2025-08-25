В крупных западных СМИ месяцами выходили статьи, выдуманные ИИ

Wired, например, опубликовал материал о паре, поженившейся благодаря Minecraft, а через несколько недель снял его с сайта. В редакционном примечании сказано, что статья не соответствовала стандартам редакции. Личность источника, упомянутого в статье, подтвердить не удалось.

Business Insider также удалил два эссе Бланшар о родительстве и жизни после 45 лет после того, как Press Gazette усомнился в подлинности автора. Издательство сообщило, что ужесточило проверку авторов.

В Press Gazette пришли к такому выводу, когда Бланшар пыталась продать другой материал о вымышленном городе Грейвмонт, где якобы проводились тренинги по работе с человеческими останками. Проверить информацию не удалось. Редактор, которому был предложен материал, заметил признаки генерации.