Опубликовано 31 июля 2026, 18:481 мин.
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-мусор»Всем бы сервисам такую кнопку
Зарубежный аналог HH, LinkedIn, ввел новую кнопку. Теперь пользователи могут отметить пост, который кажется им написанным ИИ. Название краткое, но точно передающую суть — «Похоже на ИИ-мусор».
Не так давно исследование Pangram показало, что 41% длинных постов в LinkedIn полностью сгенерированы нейросетями. Такого контента становится слишком много.
Руководитель продукта LinkedIn заявил, что «ИИ-мусор» теперь их главный приоритет. Кроме новой кнопки, соцсеть усиливает автоматические фильтры. Они будут определять низкокачественные или сгенерированные машиной тексты и показывать их реже.
Параллельно LinkedIn убирает функцию, которая «улучшала» посты с помощью ИИ. Вместо неё появится более скромный инструмент, что будет только проверять орфографию.
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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