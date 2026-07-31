В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-мусор»

Не так давно исследование Pangram показало, что 41% длинных постов в LinkedIn полностью сгенерированы нейросетями. Такого контента становится слишком много.

Руководитель продукта LinkedIn заявил, что «ИИ-мусор» теперь их главный приоритет. Кроме новой кнопки, соцсеть усиливает автоматические фильтры. Они будут определять низкокачественные или сгенерированные машиной тексты и показывать их реже.

Параллельно LinkedIn убирает функцию, которая «улучшала» посты с помощью ИИ. Вместо неё появится более скромный инструмент, что будет только проверять орфографию.