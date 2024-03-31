Представьте, что вы просматриваете TikTok, но связанный с работой. Именно такой опыт и предполагает LinkedIn. Новая лента будет находиться на отдельной вкладке «видео» в приложении, позволяя пользователям бесконечно пролистывать «короткие профессиональные видеоклипы».

Это не первая попытка LinkedIn подражать популярным форматам. Ранее они уже тестировали функцию «Истории», которая просуществовала недолго.

Ключевой вопрос остается открытым: Заинтересует ли пользователей LinkedIn постоянный поток видеоконтента, связанного с работой? Хотя LinkedIn может похвастаться огромной профессиональной сетью, интерес пользователей к специализированной видеоленте, предназначенной специально для этой платформы, пока неясен.