В Linux 6.10 появился свой «синий экран смерти»

Новый обработчик DRM Panic очень важен для систем, построенных без поддержки VT/FBCON, где просмотр подобных сообщений ядра был затруднен. Первоначальная реализация поддерживает драйверы SimpleDRM, MGAG200, IMX и AST, а в будущих обновлениях планируется расширить эту функциональность на другие.

Пользователи могут протестировать эту функцию на совместимых платформах, вызвав сбой ядра командой echo c > /proc/sysrq-trigger. Инженер Red Hat Хавьер Мартинес Каниллас поделился на Mastodon изображением, демонстрирующим сообщение об ошибке на одноплатном компьютере BeaglePlay.