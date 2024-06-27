В macOS Sequoia появится эквалайзер с iOS - Headphone Accommodations

Функция Headphone Accommodations повышает четкость звучания музыки, фильмов, звонков и подкастов. Она совместима с различными моделями наушников, включая AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats и несколько Beats. Изначально настройки заметили в первой бета-версии macOS Sequoia, но стали функциональными во второй бета-версии.

Помимо этой функции, macOS Sequoia предлагает новые возможности, позволяющие пользователям отображать экран iPhone на Mac и взаимодействовать с ним. В ней также появилось отдельное приложение Passwords для управления паролями, а в скором времени в ней появятся ИИ-функции Apple Intelligence.

MacOS Sequoia станет общедоступной уже этой осенью.