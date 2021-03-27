В магазине Apple нашли приложения группировок, проводящих геноцид в Китае

США недавно первыми обвинили Китай в том, что страна проводит политику геноцида в отношении уйгуров. Сообщается о размещении представителей этого народа в так называемые воспитательные лагеря, массовой слежке за уйгурами-мусульманами.

Приложения, о которых идёт речь, были разработаны различными подразделениями Синьцзянского производственно-строительного корпуса, который связывают с ситуацией. Эту группу уже внесли в «чёрный список» США. Тем более странным выглядит то, что Apple решила сохранить эти приложения на своей площадке.

Отмечается, что продажи iPhone 12 в Китае оказались на редкость высокими.