Приложения
Сегодня в 16:39
В магазине Apple нашли приложения группировок, проводящих геноцид в Китае
Компания не спешит их удалять
Журналисты издания The Information рассказали, что магазин приложений Apple содержит более десяти приложений, которыми владеет китайская военизированная группировка, ответственная за геноцид уйгуров.
США недавно первыми обвинили Китай в том, что страна проводит политику геноцида в отношении уйгуров. Сообщается о размещении представителей этого народа в так называемые воспитательные лагеря, массовой слежке за уйгурами-мусульманами.
Приложения, о которых идёт речь, были разработаны различными подразделениями Синьцзянского производственно-строительного корпуса, который связывают с ситуацией. Эту группу уже внесли в «чёрный список» США. Тем более странным выглядит то, что Apple решила сохранить эти приложения на своей площадке.
Отмечается, что продажи iPhone 12 в Китае оказались на редкость высокими.