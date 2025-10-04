В магазине циферблатов для часов Huawei появилось более 100 000 вариантов

Опубликовано 04 октября 2025, 23:151 мин.
В магазине циферблатов для часов Huawei появилось более 100 000 вариантовСмарт-часы будут красивее
Huawei объявила о новом достижении: в магазине циферблатов теперь доступно более 100 000 вариантов оформления для умных часов. Магазин встроен в приложение Huawei Health.
© Huawei
Пользователи могут выбрать дизайн под любой вкус — от спортивных циферблатов с показателями тренировок до «оригинальных» решений. Компания, пишут СМИ, всё ещё активно сотрудничает с дизайнерами над новыми вариантами.
В честь этого события Huawei запустила акцию для владельцев серии Watch GT 6 — скидку 50% на ежемесячные и годовые подписки Huawei Watch Faces VIP. Подписка открывает доступ ко всем циферблатам без ограничений, включая эксклюзивные лимитированные версии.