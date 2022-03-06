В магазине приложений Android нашли «антивирус» с вирусом

Впервые этот вредонос открыли в октябре 2021 года. Его наиболее важной опцией был перевод денег через системы автоматических переводов (ATS). Это стало возможным благодаря имитации касаний, щелчков и нажатий кнопок на взломанных устройствах. Эксперты NCC сообщили, что функция денежных переводов по-прежнему доступна в последней версии, но используется только в некоторых случаях продвинутых атак. В целом, SharkBot может определить, когда пользователь открывает банковское приложение, и украсть учётные данные. Если вы скачали это приложение, то удалите его.